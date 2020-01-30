İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım - Son Dakika

İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım

7 saat önce

İstanbul Adliyesinde görev yapan hakim, savcı ve personel, Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderdi.

İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım, System.String[]

İstanbul Adliyesinde görev yapan hakim, savcı ve personel, Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görevli hakim ve savcılarla personel, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili, Türkiye'nin dört bir yanında oluşturulan yardım seline katıldı.

Bir hafta içinde toplanan ısıtıcı, bebek bezi, bebek yatağı, gıda, temizlik malzemesi, tuvalet kağıdı ve battaniyeden oluşan 91 kolilik yardım malzemesi bir kamyona yüklenerek Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına (AFAD) teslim edildi. AFAD görevlileri yardımları, Elazığ'a götürecek.

Nakit olarak yapılan yardımlarla da Adalet Bakanlığına bağlı iş yurtlarından gıda malzemesi alındığı öğrenildi.

İstanbul, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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