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İstanbul Aile Vakfından "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesine destek - Son Dakika

İstanbul Aile Vakfından "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesine destek

01.02.2022 15:35
İstanbul Aile Vakfından "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesine destek

İstanbul Aile Vakfı, "Basın ve Yayım Faaliyetleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni desteklediklerini bildirdi.

İstanbul Aile Vakfı, "Basın ve Yayım Faaliyetleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni desteklediklerini bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının, Türk ailesini korumaya yönelik çocuklara ve gençlere yönelen fesat akımlara karşı Anayasal hakları gündeme getirmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının, milli ve manevi değerlerden ilham alan aile yapısına sahip çıkma arayışının çok önemli bir teşebbüs olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Siyaset, icraat mevkidir. Boşanma, cinsiyetsizlik, kaos, batılı eşcinsel siyasetin dayatılması gibi taarruzlar karşında ailemiz kan kaybediyor. Toplumun en temel kurumu zayıflıyor. Bundan dolayı öncelikle dijital platformların seviyesiz ve sorumsuz yayınlarına karşı hemen harekete geçilmeli. Özellikle evliliğin bütün mahremiyetini ve Türk aile yapısını ayaklar altına alan televizyon programlarına son verilmelidir. Bu hususta çıkarılan genelgeyi olumlu bulmakla birlikte yeterli olmadığını, değindiğimiz hususları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ettiğimizi, kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

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İstanbul, Siyaset, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Aile Vakfından 'Basın ve Yayım Faaliyetleri' genelgesine destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Aile Vakfından "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesine destek - Son Dakika
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