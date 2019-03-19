'İstanbul Airport' yolcuya rehberlik edecek!
1 saat önce
İstanbul Havalimanında yolcunun rahatlıkla uçağa binebilmesi için 'İstanbul Airport' uygulaması yardımcı olacak.
İstanbul
Havalimanında yolcunun rahatlıkla uçağa binebilmesi için 'İstanbul Airport' uygulaması yardımcı olacak. Bu arada İGA PASS adı verilen kart ile 4 farklı yolcu tipine göre özel hizmetler oluşturuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:35
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