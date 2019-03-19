Son Dakika Haberleri: 'İstanbul Airport' yolcuya rehberlik edecek!

'İstanbul Airport' yolcuya rehberlik edecek!

1 saat önce

İstanbul Havalimanında yolcunun rahatlıkla uçağa binebilmesi için 'İstanbul Airport' uygulaması yardımcı olacak.

'İstanbul Airport' yolcuya rehberlik edecek!, System.String[]
İstanbul Havalimanında yolcunun rahatlıkla uçağa binebilmesi için 'İstanbul Airport' uygulaması yardımcı olacak. Bu arada İGA PASS adı verilen kart ile 4 farklı yolcu tipine göre özel hizmetler oluşturuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:35 

İstanbul, Ekonomi
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