İstanbul - AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'ndan Yenileme Başvurusu (1)

AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN YENİLEME BAŞVURUSU (1)TALEBİ, İL SEÇİM KURULU REDDETTİHaber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER - İstanbul DHAAK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak 'sahte seçmen kayıtları' nedeniyle ilçede seçimlerin yenilenmesini istedi.

İSTANBUL - AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN YENİLEME BAŞVURUSU (1)



TALEBİ, İL SEÇİM KURULU REDDETTİ



Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER - İstanbul DHA



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak 'sahte seçmen kayıtları' nedeniyle ilçede seçimlerin yenilenmesini istedi. Dilekçeyi değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu talebi reddetti.



"PLANLI VE PROGRAMLI ŞEKİLDE SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETMEK İÇİN YAPILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'ndan verilen dilekçede, "Mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı ve CHP başkan adayı Hasan Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan Akgün tutuklanmıştır. Bu hususta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019/2708 Soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma süreci devam etmektedir. Aynı zamanda Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemleri ile ilgili idari tahkikat başlatıldığını ve tahkikat sonucu tecziye talepli rapor hazırlandığını 02.04.2019 tarihinde ekte sonulu rapor ile öğrenmiş bulunmaktayız. 01.04.2019 tarihli soruşturma raporunda yapılan tespitlere göre, kişinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne görevlendirilmesi, nüfus müdürlüğünde seçmen kaydı bölümüne yetkilendirilmesi, bu hususta mernis sistemine giriş yetki ve şifresi tahsis ettirilmesinin ve bundan sonraki yaptığı işlemlerin tümünün önceden tasarlanarak planlı ve programlı şekilde seçimleri manipüle etmek için yapıldığı görülmektedir. Tüm bu hususların İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerini doğrudan etkileyecek mahiyette olduğu ortaya çıkmıştır" denildi.



21 BİN SAHTE SEÇMEN İDDİASI



Dilekçede, "Bugün itibari ile ortaya çıkan tahkikat raporu, savcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyası ve geçmişte yaptığımız itirazlar sonucu silinen sahte seçmen kayıtları ve emniyet tarafından tespit olunan diğer usulsüz kayıtlar ile sadece bu kişi tarafından İstanbul içi ve İstanbul dışı 21 bin sahte seçmen nakli ile organize bir şekilde seçim sonuçlarının değiştirildiği, gerçek Büyükçekmece İlçesi seçmeninin iradesine ipotek konularak İlçe Belediye Başkan adayımız Mevlüt Uysal'ın kazanmış olduğu seçimin kaybettirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım'ın seçilmesinin engellendiği ortaya çıkmıştır.



Tüm bu usulsüzlüklerin soruşturma dosyasından da anlaşılacağı üzere CHP adayları lehine organize edilmesi sebebiyle, taşınan seçmenin de başka bir adaya oy vermeyeceği de tartışmasız olduğuna göre; 21 bin seçmenin Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçlarını CHP adayları lehine değiştireceği de tartışmasızdır" ifadeleri yer aldı.



TALEP REDDEDİLDİ



İlçe başkanlığının dilekçesinde, "Tüm bu sebeplerle Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali, bu kişi tarafından yapılan seçmen kayıtlarının tümünün dondurularak yenilenecek seçimde oy vermelerinin önüne geçilmesi için gereği saygıyla arz ve talep olunur" denildi.



Talebi değerlendiren il seçim kurulu, ret kararı verdi.

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