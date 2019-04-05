İstanbul - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Büyükçekmece'ye Dönük Bir Müracaatta Bulunulmuş

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Yavuz, " Büyükçekmece
'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş ve ilçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine İl Seçim Kurulu'na gidilmiş ve İl Seçim Kurulu da reddetmiştir. Durum bundan ibarettir" dedi.
AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, "Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş. ve ilçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine İl Seçim Kurulu'na gidilmiş ve İl Seçim Kurulu da reddetmiştir. Durum bundan ibarettir. Yoksa Büyükçekmece'nin dışında buna ilişkin bir talebimiz şu ana kadar söz konusu değildir. YSK da gidilecek yollardan bir tanesidir. Son merciidir. Gidelim mi gitmeyelim mi şeklinde. Arkadaşlarımız buna kafa yoracaklar ve bir karar vereceklerdir. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu
'na gidilmiş değildir. Gidelim mi gitmeyelim mi anlamında da net bir karara varılmış değildir" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz, "Büyükçekmece'de olan özellikle -Oraya odaklanmak istiyorum- anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu nüfus müdürünün de içinde olduğu, -ki nüfus müdürünün bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum- Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil. 20 binlerin üstünde bir sayıdan bahsediliyor. Seçimden önce olmuş bu. Dolayısıyla bu seçimlerden önce yapılan bir usulsüzlük ve gerçekten organizeli bir iş gibi duruyor. Ama buna ilişkin soruşturma yürüyor. ve sayı da çok yüksek. Özelikle açıklamak istediğim sadece oraya ilişkin bir müracaattır. İstanbul
'un tamamına ilişkin bir soruşturma değildir" dedi.
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-Yavuz'un açıklamaları - İstanbul