İstanbul AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan, Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Uyarı

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan, Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili uyarı: Ülkemizde de benzer senaryolar uygulamaya çalışıyorlarİSTANBUL, (DHA) ' AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek, 'Ülkemizde de buna...

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan, Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili uyarı: Ülkemizde de benzer senaryolar uygulamaya çalışıyorlar



İSTANBUL, (DHA) ' AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek, 'Ülkemizde de buna benzer senaryolar uygulamaya çalışıyorlar. Birkaç gün önce Taksim'de ezana yapılan saygısızlığı gördünüz değil mi" dedi. AK Parti'de seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, gece gündüz demeden yoğun mesaisini sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Giresunlular Derneği'nin düzenlediği yemeğe katıldı. Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ve çok sayıda Giresunlu katıldı. Sözlerine 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere vurgu yaparak başlayan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, bu seçimi sıradan bir seçim olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.



'ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAMIZ LAZIM'



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da, Giresunlu vatandaşlara davetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek sözlerine başladı. Başkan Şenocak, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen ve onlarca Müslümanın şehit olduğu hain terör saldırısına vurgu yaparak, 'Öncelikle Yeni Zelanda'da şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bakın bu caniler ve bu teröristler İslam'la uğraşmaya devam ediyor. Bakıyorsunuz ülkemizde de buna benzer senaryolar uygulamaya çalışıyorlar. Birkaç gün önce Taksim'de ezana yapılan saygısızlığı gördünüz değil mi' Onun için bu işin şakası yok. Bu dönemde bile bunu yapabilecek cesareti gösterebiliyorlarsa yarın bunlar burada cami de kapatır, bu CHP zihniyeti geçmişte camilere girdi ve camileri kapattı. Onun için aklıselim olmamız ve çok güçlü bir şekilde çalışmamız lazım? diye konuştu. Başkan Adayı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan'da çok güzel işler yapılacağını ifade eden Başkan Şenocak, 'İstanbul'da da güçlü bir aday ile yola devam ediyoruz. Bilgisi, birikimi ve devlet adamlığıyla inşallah 31 Mart gecesi İstanbul'da Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz' açıklamalarında bulundu.



'AVRUPA'NIN YAPTIKLARININ SONUCUDUR BU'



Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılarken hain saldırıya uğrayan Müslümanların ailelerine ve İslam dünyasına baş sağılığı dileyerek sözlerine başlayan ve saldırıyı şiddetle kınayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise, 'Bu saldırı Avrupa'da yükselen ırkçı aşırı sağın getirdiği bir sonuçtur. Avrupa'da ve Amerika'da bu bir sonuçtur. Özellikle Avrupa'da İslamafobi'yi, aşırıcılığı seçim malzemesi olarak kullanan partilerin yaptıklarının sonucudur bu. İşte biz beka mücadelesi veriyoruz derken, hem yurt dışında hem yurt içerisindeki terör odaklarından ülkemize bu gösterileri ve hadsizce söylemlerini anlatmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.



(Tür: İstanbul)

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