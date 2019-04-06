İstanbul - AK Parti Sözcüsü Çelik: Sonucu Yüksek Seçim Kurulu Belirler (1)

Haber-Kamera: Ümit UZUN- Harun UYANIK - İstanbul DHAAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya geliyor.

Haber-Kamera: Ümit UZUN- Harun UYANIK - İstanbul DHA



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya geliyor.



Çelik, toplantı öncesi gazetecilerin seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Ömer Çelik, "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz



süreci devam etmektedir. Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur" dedi.



İtiraz süreciyle ilgili soruya cevap veren Çelik, "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler" diye konuştu.



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-Çelik'in açıklamaları

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