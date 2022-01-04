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İstanbul Akademi Dergisi'nden "Yunus Emre" sayısı - Son Dakika

İstanbul Akademi Dergisi'nden "Yunus Emre" sayısı

04.01.2022 17:02

İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde, üç ayda bir yayımlanan "İstanbul Akademi" dergisinin 5. sayısı Yunus Emre temasıyla yayınlandı.

İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde, üç ayda bir yayımlanan "İstanbul Akademi" dergisinin 5. sayısı Yunus Emre temasıyla yayınlandı.

Geçen yıl Türk dili ve kültürünün önemli isimlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Cumhurbaşkanlığı tarafından da 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti.

Bu doğrultuda hazırlanan derginin tanıtım toplantısı, kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Öğretmen Akademilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağladığına işaret ederek, bu kapsamda yayın faaliyetleri içerisinde hazırladıkları İstanbul Akademi dergisine katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Yazıcı, derginin 5. sayısında Yunus Emre'yi ele alırken, 3. sayısında ise Mehmet Akif Ersoy'u tema olarak belirlediklerini belirterek, "Özellikle bizi biz yapan değerlerimizi geçmişten geleceğe taşıyan, gençlerimize örnek olabilecek çok önemli şahsiyetleri de merkeze almaya çalıştık. Yeni sayımızda da 'bizim Yunus'u' konuştuk." dedi.

Geçen ay vefat eden Prof. Dr. Teoman Duralı'nın önerisiyle Yunus Emre'yi bu sayıda ele aldıklarını söyleyen Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı.

"Dergide eserler yazan herkes öğretmendi. Yararlanıcısı da öncelikle öğretmenler olacak. Biz dergiyi aynı zamanda dijital olarak hem kendi web sitemizde bütün meslektaşlarımıza duyururken, yine okullarımızın kütüphanelerine öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bir katkı olarak sunmaya gayret ediyoruz. Tabii ki velilerimiz ve okumak isteyen herkese sunacağız. Fakat öncelikli olarak okullarımızı merkeze aldık. Bu çalışmaların içerisinde olan her boyutuna destek olan, eser ortaya koyan, makaleleriyle, yazılarıyla değer katan bütün öğretmen yazarlarımıza da sonsuz şükran sunuyorum."

"Dergide sanat ile bilimi birleştirelim istedik"

Edebiyat Akademisi koordinatörü ve İstanbul Akademi Dergisi Yayın Yönetmeni Funda Özsoy Erdoğan ise şunları anlattı:

"2020 yılının eylül ayında İstanbul Akademi dergisini yayınlamak üzere yola çıktığımızda Milli Eğitim Müdürümüze de söylediğimiz gibi amacımız, yazarları sadece öğretmenlerden oluşan ve düzenli olarak üç ayda bir yayınlanacak, içinde akademik yazılardan kültür yazılarına geniş bir yelpazesi olan bir dergi çıkarmaktı. Zira meslektaşlarımız içinde çok değerli yayınevlerinden kitapları çıkan, çok değerli edebiyat dergilerinde şiirler, öyküler ve denemeler yazan yazar öğretmenlerimiz olduğu gibi hakemli dergilerde makaleleri yayınlanan, akademik eserler ortaya koyan araştırmacı, yazar öğretmenlerimiz de vardı. İstanbul Öğretmen Akademileri olarak istedik ki bu çok değerli öğretmenlerimizin çalışmalarını İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çıkan bir dergide bir araya getirelim. Böylece aynı derginin içinde sanat ile bilimi birleştirelim istedik. Zira sanat, her zaman bilimin ilham kaynağı olmuştur."

Erdoğan, Yunus Emre özel sayısında Mustafa Tatcı, Beşir Ayvazoğlu, Prof.Dr. Teoman Duralı ve Leyla İpekçi ile yapılan röportajların yer aldığını aktararak, "Yine 2021 yılında aramızdan ayrılan, dergimizde onun Yunus üzerine bir radyo programını Hatice Hale Yurttabir'in yazıya aktardığı eğitimci, yazar Mehmet Davut Göksu'ya da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu sayımızda değerli şairlerimiz, Bestami Yazgan, Yusuf Dursun, Mustafa Ruhi Şirin, Özlem Tezcan, Gül Yıldız, Yunus Emre Demirbaş ve Kerim Kaplan çok değerli şiirleriyle büyük ozan Yunus Emre'ye bir selam gönderdiler." diye konuştu.

Ali Ayçil, Tahsin Yıldırım, Nuhan Nebi Çam, Nilay Çelik, Vural Yıldırım, Bahtiyar Ermiş, Şirin Şükran Aydınlıoğlu ve Sara Yalçındağ'ın da makale, inceleme yazısı, hikaye ve denemeleri ile derginin 5. sayısına katkıda bulunduklarına söyleyerek, ayrıca ressam Hüseyin Ünlü'nün "Yunus'un Söylediği" konulu kişisel resim sergisinde yer alan tabloların görsellerine de dergide yer verdiklerini ifade etti.

Müzik dinletisine de yer verilen etkinlikte ayrıca yazar Beşir Ayvazoğlu, "Yunus, Ne Hoş Demişsin - Cumhuriyet Sonrası Yunus Emre Yorumları" başlıklı kitabını imzaladı.

İstanbul Akademi Dergisi'nden Yunus Emre sayısı
İstanbul Akademi Dergisi'nden Yunus Emre sayısı
İstanbul Akademi Dergisi'nden Yunus Emre sayısı

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milli eğitim bakanlığı, Yunus Emre, Öğretmen, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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