İstanbul Akademi dergisinin ilk sayısı yayımlandı - Son Dakika

İstanbul Öğretmenler Akademileri tarafından hazırlanan İstanbul Akademi dergisi yayın hayatına başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan İstanbul Öğretmen Akademileri, yazarları öğretmenlerden oluşan bir dergi çıkardı.

Alanında akademik çalışmalar yapan öğretmenlerden, kitapları basılan yazar ve şair öğretmenlere kadar geniş bir yelpazesi olan "İstanbul Akademi" adlı derginin ilk sayısı yayımlandı. Derginin üç ayda bir yayımlanması planlanıyor.

Bilim, kültür, sanat ve diğer alanlara uzanan İstanbul Akademi, eğitim ekosisteminin temel sütunu öğretmenlerin gelişimi açısından önem taşıyor. Eğitimin içinde bilfiil bulunan öğretmenlerden yola çıkarak oluşturulan dergide, akademik yazılardan edebiyata, alanında önemli isimlerle yapılan röportajlardan okuma kültürüne uzanan çok zengin bir içerik barındırıyor.

Zamana, mekana ve kültür dünyasına açılan İstanbul Akademi dergisi ilk sayfasında, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın derginin öğretmenlerin gelişimine katkısı ve kültür sanat çalışmalarının önemini anlattığı yazısı yer aldı.

Yazıcı, sunuş yazısında, derginin hayatın akışına yeni düşünce yolları açtığını belirterek, "Entelektüel bir bakış açısı sunan İstanbul Akademi sayesinde akademilerimizin ve eğitimin gündemindeki konuları her sayıda daha da geliştirerek sizlerle paylaşacağız. Akademilerimizin ilham veren, ufuk açan çalışmalarının bir yayın haline gelmesi bizi çok sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Gelişim yolculuğunu zamanın ruhuna uygun bir şekilde sürdürmenin büyük önem taşıdığını belirgin kılan dergide, Duygu Aksoy'un "Nurettin Topçu'nun Milli Mektep Anlayışında Öğretmenlik Mesleğinin Yeri ve Önemi" üzerine aydınlatıcı yazısını, İmdat Avşar ile okuma kültürü üzerine yapılan röportaj takip ediyor.

Ayrıca dergide, İbrahim Öztürkçü'nün edebiyat tarihinde eserleri ile iz bırakmış yazarların ve şairlerin yemek yeme alışkanlıkları üzerine "Şikemperverden Gurmeye" başlığıyla kaleme aldığı yazı yer alıyor. Pınar Gürgöze'nin "Biyolojik Saat" makalesinde, vücudun zaman algısı üzerine görüşlerini dile getiriyor.

Uluslararası Arp sanatçı Şirin Pancaroğlu ile yapılan röportaj ise onun müzik yolculuğu bağlamında okurlara farklı bir bakış açısı kazandıracak nitelikte.

Mehmet Konuk, Shakespeare'in ünlü eserinden hareketle kaleme aldığı Kral Lear Oyununda Patolojik Kardeş Kıskançlığı2 başlıklı yazısı ile bilinçaltına yolculuk yaptırıyor.

Ömer Türkoğlu'nun, alanında uzman akademisyenlerle "Yapay Zeka" üzerine hazırladığı soruşturma teknolojinin geleceği nasıl etkileyebileceği üzerine önemli bilgiler sunuyor. İsmail Erdoğan'ın "İfsad Edici Değil Islah Edici Sanat" yazısı sanata başka bir açıdan yaklaşıyor.

İstanbul Öğretmen Akademileri'nin perspektifini yansıtıyor

Dergi, çoklu öğrenme ortamlarıyla her an ve daima karşılıklı etkileşim içindeki İstanbul Öğretmen Akademileri'nin perspektifini de yansıtıyor.

Semih Tezelli'nin "Resimlerle Çocuk Psikolojisi" kitabından yola çıkarak hazırlanan söyleşiden, çocukların çizdikleri resimlerle anlatmak istediklerine yer veriliyor. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt ile yapılan röportaj, ömür boyu öğrencilik bilincinin öğretmene kazandırdığı zenginliği anlatıyor.

Sinan Yılmaz'ın, Karacaahmet Mezarlığının 8. adasında yatan sanatçılara eğilen yazısı ise sanatçının ölse bile icra ettiği sanatıyla yaşamaya devam ettiğini hatırlatıyor.

Bayram Gaygusuz ile yapılan röportaj, salgın sürecinde uzaktan eğitimi daha verimli hale getirmek için öğretmenlerin gelişime ve değişime açık olmaları gerektiğine dikkati çekiyor. Bilim insanı Prof. Dr. Ersin Göğüş söyleşisinde "Bilim öncelikle merak gerektirir." diyerek, bilimsel çalışmaların temelinin meraka dayandığını anlatıyor.

Nazlı Sökmen Bedel ise makalesiyle okurlara ayrıntılı bir "Koronavirüsle Yaşam" rehberi sunuyor.

Şeyh Şamil Yılmaz "İbn Haldun'a Giriş" ve Sara Yalçındağ "Bir Ders Bildirisi" yazıları ile eğitimdeki farklı yaklaşımlar üzerinde dururken, Hanım Karavelioğlu'nun "Başak" ve Nuhan Nebi Çam'ın "Yuva" hikayeleri ile salgın sürecinin eğitime yansımaları sanatçı dili ile anlatılıyor.

Özlem Tezcan Dertsiz'in "Mavi Balon" ve Ayşe Kaymaz'ın "Resim Yapan Çocuk" şiirleri ise renklerin ve resmin çocukluk sevincine katkısını dizelere döküyor.???????