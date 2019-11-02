Son Dakika Haberleri: İstanbul AKM'nin sahne mekaniği ihalesi döviz cinsinden yapılacak
Son Dakika Ekonomi İstanbul AKM'nin sahne mekaniği ihalesi döviz cinsinden yapılacak

İstanbul AKM'nin sahne mekaniği ihalesi döviz cinsinden yapılacak

7 saat önce

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeniden inşası kapsamında yapılacak sahne mekaniği ve profesyonel sistemleri ihalelerinde yabancı para cinsinden teklif verilebilecek.

İstanbul AKM'nin sahne mekaniği ihalesi döviz cinsinden yapılacak, System.String[]

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeniden inşası kapsamında yapılacak sahne mekaniği ve profesyonel sistemleri ihalelerinde yabancı para cinsinden teklif verilebilecek.

Kamu İhale Kurumunun "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla, İstanbul AKM'nin yeniden inşası kapsamında gerçekleştirilecek sahne mekaniği ve profesyonel sistemleri ihalelerinde teklifler yabancı para birimleri cinsinden verilebilecek. Ayrıca sözleşmeye konu işlere dair ödemelerde yabancı para birimleri kullanılabilecek.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar ile kamu özel iş birliği projeleri kapsamında yapılan işlere ilişkin iş deneyim belgesi başvurularında, sunulacak sözleşmenin noter onaylı olması gerekmeyecek.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yaşındaki kızı önce cinsel istismar sonucu hamile bıraktı sonra çete lideri yaptı
SGK tüm kamu kurumlarına yazı yolladı: Emeklilik işlemlerinde e-Devlet'ten alınan belgeler yeterli Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 16:54:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul AKM'nin sahne mekaniği ihalesi döviz cinsinden yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]