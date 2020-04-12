İSTANBUL AKŞAM SAATLERİNDE HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ/EK GÖRÜNTÜYLE - Son Dakika

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İSTANBUL AKŞAM SAATLERİNDE HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ/EK GÖRÜNTÜYLE
18 dakika önce
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde akşam saatlerinde sokaklar ve caddeler tamamen boş kaldı.
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde akşam saatlerinde sokaklar ve caddeler tamamen boş kaldı. Ana yollara çıkan güzergahlarda polis denetim noktaları oluşturuldu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında büyükşehirlerde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün akşam saatlerinde şehrin yolları ve meydanları tamamen boş kaldı. Vatandaşın sokağa çıkma yasağına uyması üzerine şehir adeta hayalet kente döndü. Polis ekipleri ana caddelere çıkan yollara ve sokaklara denetim noktaları oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:41 Kaynak: DHA
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