İSTANBUL AKSARAY'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL AKSARAY'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

İSTANBUL AKSARAY'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR

22 dakika önce

Fatih Aksaray Vatan Caddesi'nde göçmenlerin, kendilerini bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru gidişleri sürüyor.

İSTANBUL AKSARAY'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR, System.String[]

Fatih Aksaray Vatan Caddesi'nde göçmenlerin, kendilerini bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru gidişleri sürüyor.

Vatan Caddesi'nde bulunan İl Göç İdaresi önünde toplanan göçmenler, bugün de otobüsler ve minibüslerle Edirne'ye gitmeye devam etti. Yola çıkmak için bekleyişlerini sürdüren çocuklu ailelerin, çocuklarını çimenlik alanda uyuttukları görüldü. Bazı mültecilerin otobüs şoförleriyle pazarlık yaptıkları kameralara yansıdı.

"YEMEK YOK, SAATLERDİR BEKLİYORUZ"

Vatan Caddesi'nde sınır kapısına gitmek için bekleyen bir mülteci, "Bizim gitmemiz için bedava araba lazım. Arabalar çok pahalı. 50 - 100 arası fiyat istiyorlar. Dün akşamdan beri buradayım. Hiç bir şey yemedim. Yemek yok" dedi.

Muhammed isimli bir mülteci ise, "Otobüs yok. Otobüs için para lazım. 100 lira,125 lira lazım. Sıkıntı var. Gidemiyoruz.30 saattir burada bekliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mültecilerin genel bekleme detayları

-Çocuklu ailelerin bekleme detayları

-Çocukların çimenlikte uyuma görüntüleri

-Toplanan göçmenler

-Otobüs şoförü ile pazarlık yapan göçmen

-Genel ve detay görüntüler


Vatan Caddesi, Aksaray, Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:40 Kaynak: DHA
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