İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF  ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnafı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Eyüpsultan'da esnafla bir araya gelen Akşener, bir süre esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Meral Akşener daha sonra Bahçelievler'e geçti. Burada birçok esnafla bir araya geldi. Ardından Akşener, Bakırköy'de bulunan İstanbul Caddesine parti otobüsüyle geldi. Akşener bando eşliğinde dükkanları gezdi esnafla sohbet etti. Ardından bir kafede gençlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Akşener, kafedeki bin gencin doğum gününü kutladıktan sonra pasta yedi.