İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF  ZİYARETİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF  ZİYARETİ

08.09.2022 19:17
İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF  ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnafı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  ilk olarak Eyüpsultan'da esnafla bir araya gelen Akşener, bir süre esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Meral Akşener daha sonra Bahçelievler'e geçti. Burada birçok esnafla bir araya geldi. Ardından Akşener, Bakırköy'de bulunan İstanbul Caddesine parti otobüsüyle geldi. Akşener bando eşliğinde dükkanları gezdi esnafla sohbet etti. Ardından bir kafede gençlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Akşener, kafedeki bin gencin doğum gününü kutladıktan sonra pasta yedi.

YORUMLAR
500
Akşener'den Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyareti Akşener'den Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyareti İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı
Kaynak: DHA

Meral Akşener, Eyüpsultan, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF  ZİYARETİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF  ZİYARETİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement