İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF ZİYARETİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF ZİYARETİ

08.09.2022 20:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Eyüpsultan'da esnafla bir araya gelen Akşener, bir süre esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Meral Akşener daha sonra Bahçelievler'e geçti. Burada birçok esnafla bir araya geldi. Ardından Akşener, Bakırköy'de bulunan İstanbul Caddesine parti otobüsüyle geldi. Akşener bando eşliğinde dükkanları gezdi esnafla sohbet etti. Ardından bir kafede gençlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Akşener, kafedeki bin gencin doğum gününü kutladıktan sonra pasta yedi.

YORUMLAR
500
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti Akşener'in Ziyaret Ettiği Gözlükçü: 'Bizim Geçen Sene 1 Liraya Aldığımız Bir Ürün, Şu Anda 2,5 Lira' Akşener'in Ziyaret Ettiği Gözlükçü: 'Bizim Geçen Sene 1 Liraya Aldığımız Bir Ürün, Şu Anda 2,5 Lira'
Kaynak: DHA

Meral Akşener, Eyüpsultan, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF ZİYARETİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:17 Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 20:33:13. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AKŞENER'DEN EYÜPSULTAN, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ESNAF ZİYARETİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement