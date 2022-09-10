İSTANBUL-AKŞENER'DEN MALTEPE VE ÜMRANİYE'DE ESNAF ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle birlikte Maltepe ve Ümraniye'de esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle birlikte Maltepe ve Ümraniye'de esnafı ziyaret etti. İlk olarak Maltepe'de bulunan İkinci ilkokul Caddesi üzerinde esnafı ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Akşener ziyaret ettiği bir işyerinde bir partiliye şal hediye etti. Bir çok işyerine uğrayan Akşener daha sonra Ümraniye Alemdağ Caddesi'ne geçti. Akşener, burada da bir dizi esnaf ziyaretinde bulunup iş yerindekilerle sohbet etti.