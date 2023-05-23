HÜDA PAR'ın kendisi hakkındaki suç duyurusuna Akşener'den ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çekmeköy'de bir fabrikayı ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, HÜDA PAR'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına da değindi. Akşener, konuyla ilgili yöneltilen bir soruya, "Evet, bir suç duyurusu. Yani, o benim için şeref madalyasıdır" yanıtını verdi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener katıldığı bir televizyon programında HÜDA PAR Genel Başkanı için "Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz? Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU - ÖZDAĞ GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki görüşmeler ve mutabakat metnine de değinen Akşener, "Hayır daha gelmedi. Henüz gelmedi. Şimdi her ikisi o mutabakat metninin üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra, diğer Genel Başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Dolayısıyla bir bilgim yok. Çünkü ben görüyorsunuz çalışıyorum. Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum; Sayın Özdağ'ın sığınmacılar konusunda, işte 4 madde konusunda anayasanın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66 madde konusunda Millet İttifakı'nın mensuplarının, bileşenlerinin, paydaşlarının bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" ifadelerini kullandı. Akşener, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin itirazı olduğu söylentisiyle ilgili soruya ise, "Onları bilmiyorum. Gerçekten bilgim yok. Yani beraberiz ya, beraber geziyoruz yani, fırsat yok" şeklinde konuştu.