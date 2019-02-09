Son Dakika Haberleri: İstanbul (Aktüel Görüntü)  Erdoğan Enkaz Alanında Konuştu: Buradan Almamız Gereken Bir Çok Ders Var

İstanbul (Aktüel Görüntü)  Erdoğan Enkaz Alanında Konuştu: Buradan Almamız Gereken Bir Çok Ders Var

25 dakika önce

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi.

İstanbul (Aktüel Görüntü)  Erdoğan Enkaz Alanında Konuştu: Buradan Almamız Gereken Bir Çok Ders Var, System.String[]
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik ediyor. Erdoğan beraberindekilerle enkaz başına giderek çalışmalarla incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Gerekli açıklamaları bakan arkadaşlarım yaptılar. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Biz hastaneye de bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra da cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok ders var. Şu anda da gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra da bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra da atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacağız" dedi. 

Erdoğan enkazın daha kalkmadığını belirtti. 

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan ve beraberindekiler

Enkazdan görüntüler 

Erdoğan'ın açıklamaları

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:07 Kaynak: DHA

Kartal, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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