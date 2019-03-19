Son Dakika Haberleri: İstanbul Akvaryum'a Ulaşmak Artık Daha Kolay

İstanbul Akvaryum'a Ulaşmak Artık Daha Kolay

1 saat önce

Halkalı-Gebze Marmaray Hattı'nın açılmasıyla İstanbul Akvaryum'a ulaşmak artık daha kolay hale geldi.

İstanbul Akvaryum'a Ulaşmak Artık Daha Kolay, System.String[]
Halkalı- Gebze Marmaray Hattı'nın açılmasıyla İstanbul Akvaryum'a ulaşmak artık daha kolay hale geldi.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve İstanbul'un sembol tesislerinden biri olan İstanbul Akvaryum'a ulaşmak artık Florya Akvaryum durağı sayesinde çok daha kolay olacak.

İstanbul'un farklı mesafelerdeki birçok noktasından Halkalı-Gebze banliyö hattını kullanarak İstanbul Akvaryum'a gelmek için Florya Akvaryum durağında inmek gerekecek.

Halkalı-Gebze banliyö hattını kullanarak Bostancı'dan İstanbul Akvaryum'a 45 dakikada, Üsküdar'dan 35 dakikada, Sirkeci'den 20 dakikada, Yenikapı'dan 15 dakikada ve Taksim'den metro-banliyö aktarması ile 30 dakikada ulaşılabilecek.

Ayrıca, Aqua Florya AVM ve Crowne Plaza İstanbul Florya'ya da Florya Akvaryum durağında inerek aynı şekilde ulaşmak mümkün oluyor.

İstanbul Akvaryum, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan sulardaki binlerce canlı türüne ev sahipliği yapıyor. İstanbul Akvaryum'da, hayatı boyunca uyumayan limon köpek balığından dünyanın en vahşi tatlı su balıkları arasında yer alan kırmızı karınlı piranaya, dalgıçlarla oyun oynayan orfozlardan ve tehlike anında kendini şişiren balon balığına kadar herkesin büyük bir merak ve heyecanla izleyeceği canlılardan sadece birkaçını oluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Gebze, Halkalı, İstanbul, Ekonomi
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