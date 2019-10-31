İstanbul Akvaryum'a YAPDER'den Başarı Ödülü

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından gerçekleştirilen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'de İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu'na Başarı Ödülü verildi.

İstanbul Akvaryum açıklamasına göre, çok sayıda önemli etkinliğe imza atan YAPDER tarafından düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğini sahip İstanbul Akvaryum'un genel müdürü Dilek Çapanoğlu, iş dünyasının önemli temsilcileri, sivil toplum liderleri, siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler toplumun kanaat önderi seçkin isimlerinden oluşan jüri tarafından 2019 yılı Kadın Girişimciler Ödülleri kapsamında "Öncülük Eden" kategorisinde Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Kadın Girişimciler Ödülü ile ilgili jüri tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Akvaryum'un dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak yılda yerli ve yabancı 1,5 milyon ziyaretçi ağırlaması, turizmde yaratılan katma değer yanında çevreci faaliyetler ve bilimsel çalışmalar ile ülke tanıtımına sağladığı katkı" ödül gerekçesi olarak gösterildi.

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu ödüle ilişkin değerlendirmesinde, "Öncülük eden başarı ödülünü aldığım için İstanbul Akvaryum ekibim adına çok gururluyum, mutluyum ve değerli jüriye teşekkür ediyorum. İstanbul

Akvaryum olarak dünyanın en büyük tematik akvaryumuyuz. Yılda 1,5 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu da aslında şu anda Türkiye'nin en önemli sembol tesislerinden biri olduğumuzu gösteriyor. Bu başarının arkasında yatan bir ekip çalışması var." ifadelerini kullandı.