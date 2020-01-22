İstanbul Akvaryum'da sömestir heyecanı

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermesiyle birlikte İstanbul Akvaryum'da sömestir yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi ve Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu AA muhabirinin Akvaryum'a ilişkin sorularını yanıtladı.

Çapanoğlu, İstanbul Akvaryum'un 7'den 77'ye ziyaretçilerine hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşattığını belirterek, "İstanbul Akvaryum'da şu an sömestir yoğunluğu yaşanıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Öğrencilerimize özel yarıyıl indirim kampanyası düzenledik. Herkesin hayatlarında bir kere dahi olsa İstanbul Akvaryum'u gezmesi gerekiyor. Ziyaretçiler dışarıda yakından göremeyecekleri deniz canlılarını çok yakından görme imkanı buluyorlar. Deniz canlılarının yaşadıkları ekosistemi görerek farkındalıklarını artırıyorlar. Küçük yaşta çocukların gelişimine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Okul gruplarından çok yoğun ziyaretler aldıklarını ifade eden Çapanoğlu şunları söyledi:

"İstanbul Akvaryum eğitim müfredatı ile paralel bir içeriğe sahip. Öğrenciler canlıların ekosistemlerini, biyolojik açıdan değerlendirebilme imkanını buluyor. 1500 farklı türden 17 bin canlıya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun içinde deniz ve kara canlıları bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kutup penguenlerini evlatlık edindiğimiz bir proje kapsamında Akvaryum'da ağırlıyoruz. Kızıldeniz'de yaşayan küçük palyaço balıklarından, okyanuslarda yaşayan köpek balıklarına kadar bir çok farklı türü görme şansına sahip oluyorsunuz. Akvaryum'da Karadeniz'den başlayarak okyanuslara doğru açılan bir rota üzerinde gezi yapabiliyorsunuz. Coğrafi ve kültürel bilgileri temalandırılmış alanlarda öğrenme fırsatı yakalıyorsunuz."

Ziyaretçilere keşif dalışı yapma imkanı sunduklarını hatırlatan Çapanoğlu, "Bunun için birkaç gün önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Eğitmenlerimiz eşliğinde dalışlarını gerçekleştiriyorlar. Köpek balıklarıyla beraber yüzme imkanını buluyorlar. Yurt dışında insanlar sırf bu heyecanı yaşamak için turlara katılıyorlar. Doğada her zaman rastgelme ihtimali de bulunmuyor. İstanbul Akvaryum'da ise bunu garanti ediyoruz." şeklinde konuştu.

Amazon Ormanı'nı bire bir deneyimleme şansı sunduklarına dikkati çeken Çapanoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tematik alanda Güney Amerika coğrafyasına ait bir ormanı keşfedebiliyorsunuz. Burada bulunan tüm bitkiler Kosta Rika'dan geldi. İklimlendirmesi de bire bir olarak tarafımızdan yapılıyor. İçeride tatlı su balıklarımız var. Rekorlar kitabına girmiş canlılar var. Timsahlardan, zehirli ok kurbağalarına kadar çok farklı kara ve deniz canlısını görebilirsiniz. 2019 yılında 1.5 milyona yakın kişi İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti. 2020 yılında 1.5 milyonun üzerinde bir misafiri ağırlamayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyoruz. İstanbul'un önemli sembolik bir alanı haline geldik. Gelen ziyaretçilerin yüzde 60'dan fazlası yabancı turistler olduğunu da vurgulamak istiyorum."

Yabancı ziyaretçiler memnun

Faslı bir ziyaretçi mekanın çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Ben Kanada'da yaşıyorum. Buraya gelenler denizdeki gibi bir çok balığı görebilir. Bu mekan çok profesyonel. Bu da Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun işareti. Ben bir Faslı Arap olarak Türkiye ile gurur duyuyorum. Bu mekanı insanların hizmetine sunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Minik ziyaretçilerden Musab Numanoğlu ise okul gezisi ile akvaryuma geldiklerini söyleyerek, "Penguenler, köpek balıkları, vatozları gördüm. Balıklar ilgi çekici. Benden büyük balıklar var. Buranın havası bile değişik. Kalp atışlarım bile hızlandı. Buradan çıkınca arkadaşlarıma anlatacağım." dedi.

Bir başka minik ziyaretçi de akvaryuma gelmeyi çok istediğini ve ailesinin kendisini buraya getirdiğini ifade ederek, "Burada bir çok balık gördük. Köpek balıklarını, kalkan balıklarını çok sevdik. Bizi buraya getirdikleri için anneanneme ve dedeme çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

17.000 canlıyla İstanbul Akvaryum, 2011 yılından itibaren dünya denizlerinde yaşayan balık türlerini yeni nesil teknoloji ve temalarıyla sergilemeye devam ediyor. Karadeniz'den Pasifik'e uzanan 17 tema ve 1 Amazon Yağmur Ormanı ile görsel bir şölen sunan İstanbul Akvaryum, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğini de taşıyor. Dünyada nadir bulunan, palyaço balıklarından, limon köpekbalıklarına kadar pek çok türde balığı izleme fırsatı sunan İstanbul Akvaryum; alanları, ses ve ışıklandırma sistemleriyle de dünya denizlerinden sahneler sergiliyor. İstanbul Akvaryum 2019 yılında yaklaşık 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.