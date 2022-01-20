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İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler - Son Dakika

İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler

20.01.2022 12:01
İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler

İstanbul Akvaryum, sömestir tatilinde deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında geri dönüşüm atölyesi, interaktif hikaye anlatımları ve ebeveynlere yönelik "Geleceği Besle" söyleşisi düzenleyecek.

İstanbul Akvaryum, sömestir tatilinde deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında geri dönüşüm atölyesi, interaktif hikaye anlatımları ve ebeveynlere yönelik "Geleceği Besle" söyleşisi düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 farklı tema ve Amazon Yağmur Ormanı'ndan oluşan İstanbul Akvaryum'da 22 Ocak'ta başlayacak sömestir tatilinde çocuklara ve ailelerine yönelik birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

Akvaryum'da ziyaretçiler hem Türkiye'nin ilk soğuk iklim penguenleri, ilginç türlerde dev köpek balıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibaralar gibi farklı türde birçok canlıyı tanıyacak hem de geri dönüşüm ve deniz temizliği ile atölye çalışmalarına, interaktif hikaye anlatımı ve "Geleceği Besle" söyleşisine katılarak farkındalık kazanacak.

İnteraktif hikaye anlatımı çocuklara farkındalık kazandıracak

İstanbul Akvaryum'da sömestir tatili boyunca "Denizin Dibinde Ne Var?" interaktif hikaye anlatımı ve atölye çalışmaları ile deniz temizliği konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Kidsnook iş birliği ile gerçekleşecek etkinliğe 26 Ocak Çarşamba, 29 Ocak Cumartesi, 2 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Cumartesi günleri saat 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde İstanbul Akvaryum bileti alan herkes katılabilecek.

Ebeveynlere geleceği besle söyleşisi

Taş Kağıt Makas atölyesi iş birliği ile 3 Şubat Perşembe günü Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak ve İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu'nun katılımları ile gerçekleşecek "Geleceği Besle" söyleşisi ile iklim dostu beslenme, sürdürülebilir yaşam, mikroplastik ve insan sağlığı gibi konularda ziyaretçilere bilgi verilecek. Aynı gün 11.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde ise çocukların katılımıyla düzenlenecek atölye çalışmaları ile geri dönüşüm malzemelerinden deniz canlıları figürleri tasarlanacak.

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Kaynak: AA

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