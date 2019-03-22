İstanbul Akvaryum, Ece Vahapoğlu İle Yoga Etkinliği Düzenledi
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük akvaryumu olan İstanbul Akvaryum ile yazar, gazeteci, wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu yoga etkinliği düzenledi.
Etkinlik kapsamında İstanbul Akvaryum'da Ece Vahapoğlu katılımcılar ile beraber kan dolaşımını artıran hareketler, ağrıları rahatlatan egzersizler, duruş bozukluğunu düzelten hareketler, nefese odaklanarak zihni boşaltarak dinlenme egzersizleriyle konsantrasyon ve odaklanma sağlayan uygulamalar yaptırdı.
İstanbul Akvaryum'un insan ruhunu sakinleştiren ve besleyen ortamında gerçekleşen etkinlik sonrasında katılımcılar, İstanbul Akvaryum'u gezerek, keyifli saatler geçirdi. 17 tema ve Amazon Yağmur Ormanı'nda dolaşan davetliler, dünyanın en büyük faresi olarak Guinness rekorlar kitabına giren kapibaraları ve Türkiye'nin ilk kutup penguenlerini ziyaret ettiler.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:47 Kaynak: Bültenler
Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek
Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz?
Yine Banker Bilo Sahnesi, Yine Afganlı Göçmenler
Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı