İstanbul Akvaryum, Ece Vahapoğlu İle Yoga Etkinliği Düzenledi

Etkinlik kapsamında İstanbul Akvaryum'da Ece Vahapoğlu katılımcılar ile beraber kan dolaşımını artıran hareketler, ağrıları rahatlatan egzersizler, duruş bozukluğunu düzelten hareketler, nefese odaklanarak zihni boşaltarak dinlenme egzersizleriyle konsantrasyon ve odaklanma sağlayan uygulamalar yaptırdı.

İstanbul Akvaryum'un insan ruhunu sakinleştiren ve besleyen ortamında gerçekleşen etkinlik sonrasında katılımcılar, İstanbul Akvaryum'u gezerek, keyifli saatler geçirdi. 17 tema ve Amazon Yağmur Ormanı'nda dolaşan davetliler, dünyanın en büyük faresi olarak Guinness rekorlar kitabına giren kapibaraları ve Türkiye'nin ilk kutup penguenlerini ziyaret ettiler.