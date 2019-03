İstanbul- Alacaklılar Kapıları Pencereleri Söküyor

Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan bir sitenin sakinleri, inşaat şirketinin borçlarını ödeyemediğini, alacaklıların da sitenin asansörleri ile boş dairelerdeki kapı, pencere, mobilya sistemlerini geri sökmeye başladığını iddia etti.

Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan bir sitenin sakinleri, inşaat şirketinin borçlarını ödeyemediğini, alacaklıların da sitenin asansörleri ile boş dairelerdeki kapı, pencere, mobilya sistemlerini geri sökmeye başladığını iddia etti. Bir grup ev sahibi, Her gün 'Bugün ne sökülecek' diye korkuyla uyanıyoruz. Yarın dolu dairelere gelecekler. Yetkililerden bir an evvel çözüm bekliyoruz dedi.



Edinilen bilgilere göre, Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 3 bina 2013 yılında kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak yerine 17 kat ve 3 bloktan oluşan site yapıldı. İnşaat süresince kira yardımı alan vatandaşlardan bazıları 2 sene süren kira yardımının son bulmasıyla birlikte siteye taşındı. 2016 yılında bitmesi gereken proje, iddialara göre inşaat firmasının borçları nedeniyle tam olarak tamamlanamadı. İnşaat şirketinden yaklaşık 100 ile 800 bin lira arasında değişen rakamlarda alacakları bulunan firmalar da buna karşılık yaptıkları asansör, kapı, parke ve pencere gibi sistemleri sökmeye başladı. İlk etapta hak sahibi 34 hanenin taşındığı siteye, inşaat çalışmaları sona erdikten sonra alınması gereken iskan belgesi de alınamadı. 34 hanenin taşındığı site sakinleri ile sonradan bina satın alanlardan oluşan 130 ev sahibi sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.



BAŞLADIĞIMIZ YERE DÖNECEĞİZ



Her sabah kalktıklarında Bu gün binadan ne sökülecek korkusu yaşadıklarını ve yetkililerden bu sorunu çözmelerini bekledikleri söyleyen site sakinlerinden Mustafa Koçak, Bu gün kapıcılar geldi, mobilyacılar geldi. Yarın asansörcü, camcı gelecek. Onu da sökeceğiz, başladığımız yere geri döneceğiz. Yarın dolu dairelere gelecekler. Devlet kanalıyla çözemezsek, kaba kuvvet kullanacağız. Artık yeter diyoruz. bunların paraları ödenmedi diye biz mağdur durumdayız diye konuştu.



MÜTEAHHİDE ULAŞAMAYINCA BİZİ TEHDİT EDİYORLAR



Site sakinlerinden Ercan Coşkun ise Biz kat malikleri olarak binaya geldiğimizde asansörcünün 700-750 bin lira, mobilyacının 600 bin lira, camcıların 180 bin lira bir alacağı vardı. Bunlar ödenmediği için bizi tehdit ediyorlar. Müteahhit ve yetkililere ulaşamayınca bizi tehdit ediyorlar. Biz zaten 5 yıldır bu binaların bitmesi için uğraşıyoruz. Kiralarımızı ödeyemedik dedik ki kendi binalarımıza sahip çıkalım. Burada gördük ki daha beter bir durumdayız. Buraya gelen alacaklılar biz alacaklarımızı alamadığımız için bu alacaklarımıza karşılık yapmış olduğumuz işleri söküp götüreceğiz diyorlar. kapıları, parkeleri, dolapları tamamını söküp götüreceğiz diye bizi tehdit ediyorlar dedi.



Öte yandan röportaj talebini kabul etmeyen inşaat şirketinin bir yetkilisi ise, yapılan telefon görüşmesinde sorunun, şirketin yaşadığı finansal sıkıntılardan kaynaklandığını ancak çözüm sağlandığını söyledi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

