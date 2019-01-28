Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Alevli Aktüel Görüntüler)- Bahçelievler'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul - (Alevli Aktüel Görüntüler)- Bahçelievler'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

2 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHABahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı.

İstanbul - (Alevli Aktüel Görüntüler)- Bahçelievler'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı, System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK  - Ersan SAN - Melih  OKUMUŞ - İstanbul DHA

Bahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bahçelievler şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Yangının tankların sökümü sırasında çıkan kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale etti. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

FABRİKANIN YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Bu arada Anadolu Efes'ten yangınla ilgili  açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının  sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır"

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan yükselen duman

-Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi

-Yangına müdahaleden görüntü

-Yangının havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:16 Kaynak: DHA

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