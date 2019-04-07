Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ali İhsan Yavuz, 38 İlçede Oyların Tamamının Sayılması İçin Başvuru Yapacaklarını Duyurdu

İstanbul- Ali İhsan Yavuz, 38 İlçede Oyların Tamamının Sayılması İçin Başvuru Yapacaklarını Duyurdu

1 saat önce

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapılacağını duyurdu. Yavuz, Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımı için müracaatımız oldu. Bugün ise bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:03 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Ali İhsan Yavuz, Güncel
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