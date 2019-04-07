İstanbul- Ali İhsan Yavuz, 38 İlçede Oyların Tamamının Sayılması İçin Başvuru Yapacaklarını Duyurdu
1 saat önce
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz
, AK Parti
'nin İstanbul
'da 38 ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapılacağını duyurdu. Yavuz, Dün Beyoğlu
ilçemiz için tüm oyların sayımı için müracaatımız oldu. Bugün ise bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:03 Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu'dan Hesap Makineli Açıklama: Aramızdaki Fark 16 Bin 380
Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret
İstanbul Fatih'te Can Pazarı Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü