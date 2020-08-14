İstanbul Alibeyköy'de, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle... - Son Dakika

İstanbul Alibeyköy'de, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle...
İstanbul Alibeyköy'de, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Alibeyköy'de, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 19:33
Kaynak: AA
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