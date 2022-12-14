İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ulaş Can Çiftçi'nin 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika

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