Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü yayınlandı

22.11.2022 14:01

3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye getirildi. Hayati tehlikesi olmayan Deveci'nin hastanede köpeğine sarıldığı görüntüler paylaşıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavileri sürerken, Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü paylaşıldı

KÖPEĞİNE SARILDI

İstanbul'a getirilen Sergen Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görüldü.

Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü paylaşıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza sonrası yoğun bakıma alınan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla Amasya'dan İstanbul'a sevk edildi 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza sonrası yoğun bakıma alınan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla Amasya'dan İstanbul'a sevk edildi Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Sergen Deveci, İstanbul, Amasya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü yayınlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:22 Sosyal medya yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin mücadelesini izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor
14:14 Alman Bakan'dan kaçamak cevap: FETÖ firarisi Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ü iade edecek misiniz?
14:12 Hayrete düşüren video! Gencin midesinden yılan çıkarıldı
13:33 Suudi Arabistan kalecisinin Messi'nin penaltısı öncesi yaptığı hareket dalga konusu oldu
13:31 Bir yılda 170 milyar dolar kaybeden Elon Musk dünyanın en zengin insanı unvanını korudu
13:09 Adana Demirspor'un hocası Montella, Galatasaraylıları sinirlendiren hareket! Yıldız futbolcuyu, Roma'ya tavsiye etti
13:09 Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak
12:52 Ankara'da arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi
12:13 Tramvaydaki yolcuları çıldırtan olay! Tekme tokat darbedip polise verdiler
10:30 Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 14:27:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement