İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan 19 Mayıs tekne turu - Son Dakika

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı İstanbul Boğazı 'ndaki tekne turuyla kutladı.

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