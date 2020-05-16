İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan 19 Mayıs tekne turu - Son Dakika

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan 19 Mayıs tekne turu
İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı İstanbul Boğazı'ndaki tekne turuyla kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 04:23 Kaynak: AA
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