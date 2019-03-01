Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Soruları Yanıt Vermedi

İstanbul- Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Soruları Yanıt Vermedi

1 saat önce

İstanbul- AMBULANSA YOL VERMEYEN MAGANDA SORULARI YANIT VERMEDİ (tekrar)(Tür: İstanbul)

İstanbul- AMBULANSA YOL VERMEYEN MAGANDA SORULARI YANIT VERMEDİ (tekrar)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:31 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asılsız İddialara Kanal D'den Açıklama İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı

Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Mesleği Bıraktığı İddia Edildi Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (1)
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:10:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Soruları Yanıt Vermedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]