İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI FAALİYETİNE BAŞLADI-1 - Son Dakika

İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI FAALİYETİNE BAŞLADI-1

Başsavcı vekili Uğur Seçgin yeni dönemin önlemlerini anlattı.

Başsavcı vekili Uğur Seçgin yeni dönemin önlemlerini anlattı.

Haber-Kamera Yüksel KOÇ - Kubilay Özev İSTANBUL, (DHA)

Koronavirüs nedeni ile yaklaşık 2 aydır nöbet ve esnek çalışma sistemi ile çalışan, zorunlu işler dışında faaliyet göstermeyen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, bugün itibariyle duruşmalar haricindeki faaliyetine başladı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcı vekili Uğur Seçgin, yeni dönemde adliyede işi olduğunu ispat edemeyen bir kişinin adliyeye alınmayacağı, asansörlerin yük taşıma kapasitesinin azaltıldığı, hakim ve savcıların adli tatile kadar yıllık izin kullanamayacakları, tüm adliye personeline maske verileceği gibi önlemlerin alınacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 2 aydır nöbet ve esnek çalışma sistemi ile çalışan, zorunlu işler dışında faaliyet göstermeyen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, normalleşme adımlarıyla birlikte bugün duruşmalar haricinde faaliyetine başladı. Adliyede koronavirüse karşı birtakım önlemler alındı. Tüm adliye personeline maske verilirken, vatandaşlara da maskenin İş Yurtları tarafından 1 TL'ye satılacağını söylendi. Ayrınca işi olduğunu ispat edemeyen bir kişinin adliyeye alınmayacağını belirtildi. Asansörlerin yük taşıma kapasitesi azaltılırken, yangın merdivenleri de genel kullanıma açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Uğur Seçgin adliyede alınan önlemleri anlatarak, bugün başlayan normalleşme süreci ile birlikte adliyenin de faaliyetine başladığını söyledi. Duruşmalar haricinde tam olarak faaliyete başlandığını söyleyen Seçgin, 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar hariç, personel, hakim ve savcıların tamamının işlerine başladığını söyledi. Seçgin, duruşmalara ise 16 Haziran itibariyle başlanacağını ifade etti.

DURUŞMALAR 16 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Yaklaşık iki ay ara verilen yargı hizmetinin bugünden itibaren yeniden başladığını söyleyen Seçgin, Yargı hizmetinde duruşmaların ötelenmesinden kaynaklı yaklaşık iki aylık bir kayıp söz konusu belki ama bütün meslektaşlarımız ve personelimiz bu geçen süre içerisinde duruşma harici faaliyetlerini nöbet usulü, esnek çalışma koşulları çerçevesinde evlerinden çalışmak suretiyle faaliyetlerini sürdürdüler. HSK ve Adalet Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında hakim ve savcıların 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan adli tatile kadar yıllık izinlerinin askıya alındı ve adli tatile kadar tüm meslektaşlarım çalışacaklar ifadelerini kullandı.

Adliyenin büyüklüğünün getirdiği bazı zorluklar olduğunu söyleyen Seçgin, Bu zorlukları aşmak adına biz de sahada bazı fiziki tedbirleri hayata geçirdik. Çok fazla olan giriş kapılarından bazılarını bu süreçte kapattık. Vatandaşımızı, avukat meslektaşımızı, binamızda görev yapan hakim, savcı meslektaşlarımızı ve personelimizi belirlenmiş kapılardan vücut ısıları ölçülmek, maskeli olup olmadıkları kontrol edilmek suretiyle binaya almaktayız dedi.

İŞ YURTLARI ADLİYEYE GELENLERE 1 TL'DEN MASKE SATACAK

Seçgin konuşmasını şöyle sürdürdü

Bakanlığımızın aldığı tedbirler çerçevesinde maskesiz adliye binalarında bulunmak yasak. Vatandaşın bu yasaktan kaynaklı mağduriyet yaşamaması adına İş Yurtları Kurumu'nun marketleri ve satış noktaları 1 TL bedelle vatandaşın maske ihtiyacını karşılamaya yönelik satış da yapacaklar. Bugün itibariyle bu da başladı. Asansörlerin yük ayarı güncellenerek kapasitesi yarı oranında azaltıldı. Asansörlerin yükünü azaltmak adına yangın merdiveni olarak kullanılan merdivenleri genel kullanıma açtık. Kafeteryalarımız hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uygun olmak kaydıyla yeniden düzenlendi. Kapasiteleri azaltılmak suretiyle hizmet vermeye bugün itibariyle başladı. İcra dairesindeki işlemler 16 Haziran Pazartesi başlayacak. Yeni takip açılması da 16 Haziran'da başlayacak. O tarihe kadar da icra daireleriyle ilgili tüm eksikleri gidermiş olacağız. Tüm birimlerimizde hem vatandaşlarımız için hem hakim ve savcı meslektaşlarımız için hem avukat meslektaşlarımız için hem de çalışan personelimiz için sağlıklı, güvenli bir ortamı oluşturacağımızı düşünüyorum. Esnek çalışma ile ilgili tedbirler de kaldırıldı. Şu anda fiili herkes çalışmaya başladı diyebiliriz. İdari izin kapsamında olanlar hariç. dedi.

ADLİYEDE İŞİ OLDUĞUNU BELGELEYEMEYEN KİŞİ ADLİYEYE ALINMAYACAK

Yeni normalleşme süreci kapsamında Adalet Bakanlığı'nın da bazı tedbirler aldığını söyleyen Seçgin, Yeni normalleşme süreci kapsamında Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler çerçevesinde adliyelerde işi olmayan veya işi olduğunu belgeleyemeyen, ispatlayamayan vatandaşlarımız adliyelere alınmayacaklar. Bu demek değil ki hak arayışı için başvuru yapmaya gelenler buraya alınmayacak. Dava açma, şikayet dilekçesi verme gibi ellerinde dilekçeleri hazır olan vatandaşlarımız buraya alınacaklar ama kendisi ile ilgisi olmayan bir duruşmaya, arkadaşının yanında sırf ona yarenlik etmek için gelebiliyordu. Bu da adliyelerde gereksiz bir yoğunluğa neden oluyordu. Bu nitelikte olan kişileri adliyeye almayacağız diye konuştu.

Seçgin, adliye içinde oturma alanlarının kısıtlandığını belirterek, güvenlik görevlilerinin de sosyal mesafeyi ortadan kaldıranları uyaracağını kaydetti.

İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI FAALİYETİNE BAŞLADI-1

Anadolu Adalet Sarayı, Başsavcı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI FAALİYETİNE BAŞLADI-1 - Son Dakika

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