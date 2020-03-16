İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
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İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

10 dakika önce

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki koronavirüs önlemleri kapsamında bazı mahkemeler, mart ayı sonuna kadar duruşma ve keşif yapılmayacağını duyurdu.

İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ, System.String[]

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki koronavirüs önlemleri kapsamında bazı mahkemeler, mart ayı sonuna kadar duruşma ve keşif yapılmayacağını duyurdu.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan bazı mahkemeler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 32. Maddesi gereğince hakim ve savcı odalarına, mahkeme kalemiyle, mahkeme arşivine ve duruşma salonlarına mahkeme personeli hariç giriş ve çıkışların tedbir amaçlı durdurulduğunu duyurdu.

GÖRÜŞ İZİNLERİNE ARA VERİLDİ

Mahkum ziyaretleri kapsamında görüş izinlerine 2 hafta ara verildiğine dair adliye koridorlarında yazılı olarak duyurular yapıldı. Adliye içerisinde bulunan icra müdürlüklerine avukat ve vatandaşın içeriye girmesini engellemek için kapıların önüne masa konulduğu ve çalışan personelin maske takarak önlem aldığı gözlemlendi. Ayrıca adliye marketinde satılan kolonyaların tükendiği görüldü.

RİSK SEVİYESİ 'ÇOK DAHA YÜKSEK' SEVİYESİNDE

Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin Koronavirüsü hakkında alınacak tedbirler kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarına ve adalet saraylarına yolladıkları yazıda şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Koronavirüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesini 'yüksekten', 'çok daha yüksek' seviyesine çıkarılmış, ayrıca 'Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu' ilan edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur kurum önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hakim ve tüm Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."

Görüntü dökümü

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-Duruşma salonu önünden görüntüler

-Mahkeme kalemlerinin girişleri kapıyla kapatması

-Adliyede maskeyle gezenler

-Adliyede dezenfektanlar

-Anadolu Adalet Sarayı'ndan

-Genel ve Detay görüntüler


- İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:56 Kaynak: DHA
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