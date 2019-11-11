İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NIN BAHÇESİNE 500 FİDAN DİKİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe nefes" kampanyasında adliyenin anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Ömer Kurtuluş Aksoy, İsmail Değirmenci , İhsan Kamil Akçadırcı, Ramazan Öksüz , adliye personeli, anaokulundaki çocuklar ve denetimli serbestlik kapsamındaki mahkumlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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