İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Asma Tavan Çöktü

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu B Blok 1. kattaki asma tavan çöktü. Olayın dün gece, mesai saati dışında meydana gelmesi nedeniyle yaralanan olmadı.

İstanbul Kartal'da bulunan ve yüzölçümü olarak dünyanın en büyük adliyesi unvanını taşıyan Anadolu Adliyesi'nde, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu B Blok 1. kattaki asma tavan dün gece çöktü. Avukatlar tarafından daha önceden su sızdırdığı belirtilen tavanın çökmesi sırasında, olay yerinde kimsenin bulunmaması, daha kötü sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçti.

Öte yandan, geçen yıl da aynı blokta zemin katta çatlaklar meydana gelmişti.

Bazı avukatlar da sosyal medya hesaplarından konuyla ilgi şu paylaşımları yaptı:

"SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM YAPILMALI: Anadolu Adliyesi'nin B Blok 1. katındaki asma tavanda gece bir çökme yaşandığını öğrendik. Yerinde görmek için adliyeye geldik. Olaydan kimse zarar görmemiştir. Ancak, böyle bir riskin bir daha yaşanmaması için olay acilen incelenmeli, sorumlular hakkında işlem yapılmalıdır."

"BUNDA BİLE SINIFTA KALDIK: İstanbul Anadolu Adliyesi Sulh Cezaların olduğu B Blok 3. kat çatısı uzun süredir akıyordu. Sonunda çökmüş. Muhteşem mimari, dünyanın en büyük adliyesi : ) Bunda bile sınıfta kaldık... Olay dün gece mesai sonrası olmuş o sebep zarar gören yok. Koridordaki su borularının da patlamasıyla çoğu alanı su basmış. Ama kalemler odalar biraz sudan nasip almış."