Son Dakika Haberleri: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri...

1 saat önce

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri..., System.String[]

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verildi. "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı
Kara Kartal düşme potasında! İşte güncel puan durumu Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:47:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]