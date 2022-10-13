İSTANBUL-ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARTAL'DAKİ OKULLARA 200 BİLGİSAYAR HİBE ETTİ

İSTANBUL Anadolu Adliyesi 5 yıl süreyle kullanılan 200 masaüstü bilgisayarı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe etti. Bilgisayarlar Kartal'daki 15 okula dağıtıldı.

Anadolu Adliyesi'nde 5 yıl kullanılan 200 adet bilgisayar, eğitime katkı sağlaması amacıyla Kartal Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe edildi. Bilgisayarlar Kartal'daki 15 ortaokula dağıtıldı. Hibe edilen 20 masaüstü bilgisayar Kartal Cevizli Ortaokulu'nda bilişim sınıfı kuruldu. Sınıfın açılışına Anadolu Adliyesi Başsavcıvekili Uğur Seçkin, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"İLK KEZ 'F' KLAVYE YAZIYORUM, ÇOK EĞLENCELİ"

Öğrenciler bilişim sınıfı kurulması nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti. Öğrencilerden Ebubekir Saydık, "Bilişim sınıfımızı açıldığı için gurur duyuyoruz. Bu bilgisayarları kullandığımız için mutluyum. Şu an yazı yazıyoruz, daha sonra sınavlara çalışacağız" dedi. Erkut Soykan ise bilgisayarlar için teşekkür ederek "Bilişim dersinde kullanacağız. Benim de bilgisayarım var ama, ilk defa F klavyede yazıyorum, daha eğlenceli. Benim için yenilik oldu. Başlarda bira zorlandım ama, daha sonra alıştım. İngilizce klavyede ezbere yazıyordum, F klavyede harfleri aradım, değişiklik oldu" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİME KATKI SAĞLAYACAK"

Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçkin, "Bu bilgisayarlar çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına teknik ekibimiz tarafından formatlanıp, gerekli temizleri yapılıp kurumlara teslim edildi" dedi. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz "Projenin devamı gelecek. 200 bilgisayarı 15 kurumumuza dağıttık. Bir okula en fazla 20 bilgisayar verdik. Bilgisayar laboratuvarlarındaki eksikleri de tamamladık. İnşallah devamı gelince diğer okulların ihtiyacını da karşılayacağız. Öğrencilerimiz çok sevindi. Teknoloji çağındayız, hepsinin bilgisayarla arası çok iyi. İlerleyen zamanlarda kodlamaya dönüşüm sağlamak istiyoruz" diye konuştu.