İSTANBUL-ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARTAL'DAKİ OKULLARA 200 BİLGİSAYAR HİBE ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARTAL'DAKİ OKULLARA 200 BİLGİSAYAR HİBE ETTİ

13.10.2022 12:46

İSTANBUL Anadolu Adliyesi 5 yıl süreyle kullanılan 200 masaüstü bilgisayarı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe etti.

İSTANBUL Anadolu Adliyesi 5 yıl süreyle kullanılan 200 masaüstü bilgisayarı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe etti. Bilgisayarlar Kartal'daki 15 okula dağıtıldı.

Anadolu Adliyesi'nde 5 yıl kullanılan 200 adet bilgisayar, eğitime katkı sağlaması amacıyla Kartal Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe edildi. Bilgisayarlar Kartal'daki 15 ortaokula dağıtıldı. Hibe edilen 20 masaüstü bilgisayar Kartal Cevizli Ortaokulu'nda bilişim sınıfı kuruldu. Sınıfın açılışına Anadolu Adliyesi Başsavcıvekili Uğur Seçkin, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"İLK KEZ 'F' KLAVYE YAZIYORUM, ÇOK EĞLENCELİ"

Öğrenciler bilişim sınıfı kurulması nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti. Öğrencilerden Ebubekir Saydık, "Bilişim sınıfımızı açıldığı için gurur duyuyoruz. Bu bilgisayarları kullandığımız için mutluyum. Şu an yazı yazıyoruz, daha sonra sınavlara çalışacağız" dedi. Erkut Soykan ise bilgisayarlar için teşekkür ederek "Bilişim dersinde kullanacağız. Benim de bilgisayarım var ama, ilk defa F klavyede yazıyorum, daha eğlenceli. Benim için yenilik oldu. Başlarda bira zorlandım ama, daha sonra alıştım. İngilizce klavyede ezbere yazıyordum, F klavyede harfleri aradım, değişiklik oldu" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİME KATKI SAĞLAYACAK"

Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçkin, "Bu bilgisayarlar çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına teknik ekibimiz tarafından formatlanıp, gerekli temizleri yapılıp kurumlara teslim edildi" dedi. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz "Projenin devamı gelecek. 200 bilgisayarı 15 kurumumuza dağıttık. Bir okula en fazla 20 bilgisayar verdik. Bilgisayar laboratuvarlarındaki eksikleri de tamamladık. İnşallah devamı gelince diğer okulların ihtiyacını da karşılayacağız. Öğrencilerimiz çok sevindi. Teknoloji çağındayız, hepsinin bilgisayarla arası çok iyi. İlerleyen zamanlarda kodlamaya dönüşüm sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Adliyesi, Bilgisayar, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARTAL'DAKİ OKULLARA 200 BİLGİSAYAR HİBE ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:26:19. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARTAL'DAKİ OKULLARA 200 BİLGİSAYAR HİBE ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement