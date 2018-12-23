İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, Katıldığı Televizyon...
1 saat önce
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:16 Kaynak: AA
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