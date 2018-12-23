Son Dakika Haberleri: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, Katıldığı Televizyon...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, Katıldığı Televizyon...

1 saat önce

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, Katıldığı Televizyon..., System.String[]
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Metin Akpınar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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