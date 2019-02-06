İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da Binanın Çökmesiyle İlgili Yayın Yasağı Kararı Verdi.
55 dakika önce
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:47 Kaynak: AA
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