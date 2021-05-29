İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saatlik su kesintisinin yapılacağını açıkladı.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Su alamayacak ilçeler arasında Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar yer alıyor.
Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde kesintinin yaşanacağı mahalleler ise şu şekilde: Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.
İşte İSKİ'den yapılan o duyuru;
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak - Son Dakika