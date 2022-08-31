İstanbul'da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
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İstanbul'da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı

31.08.2022 17:24
İstanbul'da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı

İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış sonrası D100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçümlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda da saat 16.30 itibariyle etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte D100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler yağışın da etkisiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 54'lere ulaştı. Gece boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hem ana hem de ara arterlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, İstanbul, Tragger, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
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