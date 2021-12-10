İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA BİR ANDA BAŞLAYAN FIRTINA ETKİLİ OLDU - Son Dakika

İstanbul Anadolu Yakası 'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım , kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu