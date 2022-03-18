İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
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İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı

18.03.2022 07:32

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Aralıklı olarak başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Yakası, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
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