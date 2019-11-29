Son Dakika › Güncel › İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı - Son Dakika
İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı
7 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda da beklenen yağış başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, etkisini artırdı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri, tedbirli ve kontrollü şekilde ilerliyor. Vatandaşlar ise naylon poşet ve şemsiye yardımıyla yağmurdan korundu. - İSTANBUL
AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti (Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu Şahane Cuma izdihamında camlar kırılınca 3 kişi yaralandı Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı