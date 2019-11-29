Son Dakika Haberleri: İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı
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İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı

7 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.

İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda da beklenen yağış başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, etkisini artırdı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri, tedbirli ve kontrollü şekilde ilerliyor. Vatandaşlar ise naylon poşet ve şemsiye yardımıyla yağmurdan korundu. - İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
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