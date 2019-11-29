Son Dakika › Genel › İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı - Son Dakika
İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı
7 saat önce
İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladıİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakasında da beklenen yağış başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, saatler ilerledikçe etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle araç sürücüleri, tedbirli ve kontrollü bir şekilde ilerledi. Vatandaşlar ise naylon poşet ve şemsiye yardımıyla yağmurdan korundu.
AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti (Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu Şahane Cuma izdihamında camlar kırılınca 3 kişi yaralandı Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı