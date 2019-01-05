Son Dakika Haberleri: İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor

İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor

51 dakika önce

İSTANBUL, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor, System.String[]
İSTANBUL, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal, Maltepe ve Üsküdar'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca tepesine gelenler ise kar altında fotoğraf çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:07 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 17:58:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]