İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor
51 dakika önce
İSTANBUL, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.
İSTANBUL, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal
, Maltepe
ve Üsküdar
'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca
tepesine gelenler ise kar altında fotoğraf çekildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:07 Kaynak: DHA
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı