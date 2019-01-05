İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor (2)
58 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHAİstanbul, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA
İstanbul, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal, Maltepe ve Üsküdar'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca tepesine gelenler ise kar altında fotoğraf çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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