Son Dakika Haberleri: İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor (2)

İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor (2)

58 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHAİstanbul, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul Anadolu Yakasında Kar Etkili Oluyor (2), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

İstanbul, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal, Maltepe ve Üsküdar'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca tepesine gelenler ise kar altında fotoğraf çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

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