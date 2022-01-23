İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ - Son Dakika

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda bir anda etkisini gösteren kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Kimileri fotoğraf çekilerek karın tadını çıkartırken, kar lastiği olmayan sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı D-100 Karayolunu ve birçok ana caddeyi beyaza bürüdü. Kadıköy'de Boğa Heykeli çevresinde fotoğraf çekilip karın tadını çıkartan vatandaşlar kameraya yansıdı. Yağış sebebiyle yolların karla dolması, kar lastiği olmayan bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir otomobil sürücüsü hafif eğimli bir yokuştan çıkamayınca, otomobil içerisinde bulunan yolcular araçtan inip itmeye başladı. Vatandaşlar kar lastiği olmayan otomobili iterken kameraya da poz verdi.