İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

11.03.2022 06:36

İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkisini gösterdi.

İstanbul Anadolu Yakasında gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nın birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü. İstanbul'da Perşembe gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Anadolu Yakasında lapa lapa yağan karın etkisiyle sokaklar beyaza büründü.

İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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