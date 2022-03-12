İSTANBUL-ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı akşam saatlerinde bir anda bastırdı. Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında sürücüler aniden bastıran karla zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini çıkarmak için yoğun uğraş verdi. O anlar görüntülere yansıdı.

Görütn Dökümü

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-Yolda kalan sürücüler

-Sürüclerin otomobillerini itelemesi

-Yoğun kar yağışı