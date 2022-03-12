İSTANBUL-ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
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İSTANBUL-ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI

12.03.2022 21:04

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı akşam saatlerinde bir anda bastırdı. Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında sürücüler aniden bastıran karla zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini çıkarmak için yoğun uğraş verdi. O anlar görüntülere yansıdı.

Görütn Dökümü

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-Yolda kalan sürücüler

-Sürüclerin otomobillerini itelemesi

-Yoğun kar yağışı

İSTANBUL-ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI
İSTANBUL-ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI
İSTANBUL-ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI

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ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
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