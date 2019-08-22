Son Dakika Haberleri: İstanbul - Ankara arası kurulmuş bir çilingir sofrası!
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İstanbul - Ankara arası kurulmuş bir çilingir sofrası!

1 saat önce

Sözleri Aga B & Kamufle'nin kaleminden dökülen, alytapılarını ise başarılı prodüktör Bugy'nin ateşlediği şarkı, yönetmen Göksel Altül'üngözünden kliplendi.

İstanbul - Ankara arası kurulmuş bir çilingir sofrası!, System.String[]

9 şarkıdan oluşan "MUAF" isimli albümünü Sony Music Türkiye & Basemode Records etiketiyle geçtiğimiz aylarda müzikal alemlere salan Aga B, suç ortağı Kamufle ile seslendirdiği 'Sırıtcaklar, Sırıt'ın video klibiyle huzurlarınızda!

Nevi şahsına münhasır, pek sevilen rap müzisyenleri Aga B ve Kamufle'yi bir araya getiren Sırıtcaklar, Sırıt izlemeyen kimse kalmasın diye şimdi Basemode Records YouTube kanalında yayında.

Türkiye, Sony, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:49 Kaynak: Bültenler
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